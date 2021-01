Pino Daniele, chi è il fratello Nello. Sei dischi e la collaborazione con Dario Fo

04 gennaio 2021 a

Nove anni più giovane del più noto fratello Pino, Nello Daniele è, come tradizione di famiglia, un cantautore-chitarrista con all'attivo 6 dischi. Il 4 gennaio, nel giorno del sesto anniversario della morte di Pino Daniele, ha dedicato al fratello una commovente lettera aperta pubblicata su Facebook.

Nello Daniele in realtà si chiama Aniello ed è nato nel 1964. Respirando musica fin da bambino inizia da giovane a studiare musica e si esibisce, ancora adolescente, nei locali napoletani. Il suo primo album risale al 1998 (Si potrebbe amare). Ne seguiranno altri 5: Dimmi che è vero (2001), Aspettando ìl soul (2006), Lo sciacallo (2008), Uguali a ieri (2010), Io Bianco Io nero (2014). Ha partecipato al premio Ciampi, al premio Carosone e al premio Recanati. Nel 2005 ha collaborato con Dario Fo incidendo un brano.

Ai suoi dischi hanno partecipato dei mostri sacri della musica partenopea come Enzo Gragnaniello e James Senese. Nell'ultimo disco hanno collaborato anche Gianni Donzelli degli Audio 2 e Francesco Baccini.

Come il fratello spazia tra vari generi associando le atmosfere latine della sua chitarra agli elementi giamaicani della sua band.

