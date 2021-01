Francesca Cavallo, il record delle Storie della buonanotte per bimbe ribelli e il sogno di un album con Jovanotti

04 gennaio 2021 a

Francesca Cavallo è una scrittrice di best seller, imprenditrice e attivista italiana. E' coautrice della serie Storie della buonanotte per bambine ribelli, che ha battuto i record sul sito di crowdfunding Kickstarter per l'editoria. Nel 2011 ha fondato Timbuktu Labs con Elena Favilli, e pubblicato la prima rivista per bambini per iPad, chiamata Timbuktu.

Il primo volume di Storie della buonanotte per bimbe ribelli è stato pubblicato nel 2016 e da allora è stato tradotto in 47 lingue. Ma l'avventura imprenditoriale e sentimentale con Elena Favilli si è conclusa e ora Francesca Cavallo ha unu sogno nel cassetto: "Un album di Natale con Jovanotti".

