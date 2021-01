Ascolti tv domenica 3 gennaio, trionfa Chiara Lubich L'amore vince tutto: la Rai si impone su Mediaset

04 gennaio 2021 a

Altro successo per la fiction di Rai1. Il film tv Chiara Lubich L’amore vince Tutto, trasmesso domenica 3 gennaio da Rai1, è stato il programma più seguito della prima serata tv, con 5.641.000 spettatori e il 23% di share. Al secondo posto, su Canale5, Un Natale al Sud, con 2.959.000 spettatori e l’11.3% di share. Terzo piazzamento, su Italia1, per i Guardiani della Galassia, con 1.575.000 spettatori e il 6.5% di share.

Le location del film su Chiara Lubich: alcune scene del film girate anche a Viterbo

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: Peter Rabbit su Rai2 (1.072.000 spettatori, share 3.9%), Love actually L’Amore davvero su Rete4 (880.000 spettatori, share 3.9%), Ricomincio da RaiTre su Rai3 (793.000 spettatori, share 3.4%), I delitti del BarLume Hasta pronto Vivianì su Tv8 (612.000 spettatori, share 2.4%), Tut Il Destino di un Faraone su La7 (573.000 spettatori, share 3%), Matrimonio a 4 mani sul Nove (456.000 spettatori, share 1.9%). Complessivamente le reti Rai hanno prevalso su quelle Mediaset sia in prima serata che nelle 24 ore. Mentre Mediaset ha avuto la meglio in seconda serata.

