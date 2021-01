Pino Daniele, la lettera del fratello: "Eri grande come Maradona"

04 gennaio 2021 a

"Tu e Diego ci avete fatto gioire e abbracciare". E' uno dei passaggi della lettera aperta che Nello Daniele, fratello di Pino Daniele, ha dedicato al cantautore nel giorno del sesto anniversario della morte. Il cantante/chitarrista morì la notte tra il 4 e il 5 gennaio del 2015 dopo un malore nella sua abitazione in Maremma.

A sei anni di distanza il ricordo tra i fans e chi gli è stato vicino è ancora intatto. Il fratello Nello ha pubblicato su Facebook una lettera nella quale racconta il difficile momento legato alla pandemia Covid e ricorda le emozioni che il fratello Pino e Diego Armando Maradona hanno regalato i napoletani: "Come stai? Spero che tu stia molto meglio di noi, sai sono successe delle cose strane qui giù, c’è un mostro che ha attaccato il nostro pianeta e se portato via tante anime belle e buone, i figli di Dio. Sai da allora è diventato una contaminazione di emozioni fredde, le persone buone sono sempre di meno e le facce gialle (come dicevi e cantavi tu) sempre di più"

"Si caro fratello è cambiato tutto - continua la lettera - purtroppo anche la musica non suona più davanti ai battiti di cuori dentro ai corpi umani, ma suona davanti a satelliti e onde magnetiche che si stanno mangiando tutti i nostri anticorpi che a tal punto siamo deboli davanti al mostro invisibile che ci circonda. Ma noi sappiamo reagire perché siamo un grande popolo e i grandi popoli non mollano mai, andiamo avanti zoppicando ma con dignità . Ci saranno ancora dei giorni difficili, come oggi , è solo un giorno che non va, ma poi passerà perché prima o poi l’aria saddà cagnà. Spero un giorno che tutto questo incubo passi e così possiamo abbracciarci tutti da poter condividere le emozioni che ci avete regalato e le cose che ci avete donato, si le persone come te, come Diego, ci avete fatto gioire e abbracciare anche se non ci conoscevamo ammassati nei palasport, negli stadi, la cosa più bella era quando si ascoltava un assolo di chitarra su un finale di una canzone e poi arrivava il boato del pubblico con tante facce contente, e anche quelle gialle, ma eravamo tutti felici e soddisfatti! Oppure come capitava spesso ad un gol di Diego esplodevamo tutti di gioia tenendoci uniti anche se non ci conoscevamo , Ecco quelli sono i veri ricordi e momenti indelebili tatuati per sempre sulle nostre pelli e nelle nostre menti non molleremo mai. Mi manchi Brother, manca la tua voce, la tua lezione di vita". Firmato Nellino.

