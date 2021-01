Grande Fratello Vip 5, spunta l'amicizia tra Giulia Salemi e l'ex di Pierpaolo. Notte di passione con Pretelli

04 gennaio 2021 a

Sta facendo sempre più discutere la relazione all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5 tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Sui social si è alzato un polverone per via di una foto postata nel 2019 su Instagram da Pierpaolo Pretelli, con l’ex Ariadna Romero e il loro figlio. In quella foto c'era un commento di Giulia Salemi: “Ma che belli”. Da lì la risposta della Romero: "Amore mio", a testimonianza di una amicizia tra la Salemi e Ariadna. Chissà cosa penserà ora l'attrice e modella di origini cubane.

Intanto Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno avuto un incontro ravvicinato sotto le coperte durante una notte di passione. Scene hot che il Gf ha cancellato totalmente. Pretelli è stato inoltre interpellato da Samantha De Grenet sul rapporto con la ex Ariadna: "Ho sofferto ai suoi no, ora deve riavvicinarsi lei, deve essere lei a fare il primo passo. Ora sto bene con Giulia", ha confidato l'ex velino.

