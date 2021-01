Sabina Ciuffini, due figli con l'ex marito: l'imprenditore Franco Ceccarelli. "Gli uomini ti tradiscono sempre"

04 gennaio 2021 a

Sabina Ciuffini è stata la storica valletta dei primi quiz di Mike Bongiorno in Rai, a Rischiatutto. Nata il 4 agosto 1950 in Argentina e poi cresciuta a Roma, Sabina appunto ha fatto, accanto a Mike Bongiorno, un pezzo della storia del piccolo schermo italiano. Nel 1974 ha posato senza veli per Playboy facendo scandalo. In seguito si è pentita delle foto e ha sporto denuncia contro il magazine.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, è stata sposata con l’imprenditore Franco Ceccarelli, da cui ha avuto due figli: Jacopo e Ilaria (cantante, conosciuta con lo pseudonimo di Iosonoaria). In una vecchia intervista a IoDonna sul suo matrimonio ha dichiarato: "Lui era un bello, ricco, corteggiato: anche con meno gli uomini ti tradiscono, sempre. E' una verità assoluta, facciamocene una ragione".

