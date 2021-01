Stasera in tv 4 gennaio, su Rai 3 torna Report e annuncia scoop su trattativa Stato-mafia e stragi

04 gennaio 2021 a

Stasera in tv, 4 gennaio, primo appuntamento del 2021 con Report, la trasmissione di inchiese e approfondimenti di Rai 3, condotta da Sigfrido Ranucci, inizio alle ore 21.20. La puntata di oggi è dedicata ala vicenda della trattativa Stato-mafia, alle stragi del 1992 e quelle del 1993 per cui sono indagati dalla Procura di Firenze anche Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri. Report attraverso un comunicato stampa Rai annuncia "testimonianze inedite e documenti esclusivi" e spiega che "verrà ricostruito per la prima volta in televisione il ruolo ricoperto da alcuni settori delle istituzioni nelle stragi del 1992 e in quelle degli anni precedenti". Secondo Report "mafia, massoneria, terroristi di destra e servizi segreti deviati avrebbero contribuito per anni ad organizzare e alimentare un strategia stragista che puntava alla destabilizzazione della democrazia nel nostro Paese. Lo raccontano magistrati, collaboratori di giustizia e protagonisti dei piani eversivi". Report vuole fare luce sul ruolo ricoperto dagli uomini dello Stato nella pianificazione ed esecuzioni dell stragi.

