E' morta Tanya Roberts, era stata una Charlie's Angels e la Bond Girl di 007 Bersaglio mobile

04 gennaio 2021 a

a

a

Tanya Roberts è morta a 65 anni. L'attrice statunitense era nota al grande pubblico per il aver interpretato il ruolo di Julie Rogers nella serie televisiva Charlie's Angels, ma negli anni Ottanta era stata anche una Bond Girl. Aveva recitato accanto a Roger Moor nel film 007 Bersaglio mobile del 1985. La morte non sembra correlata al Covid. Si è sentita male il giorno della vigilia di Natale, mentre stava portando a spasso i suoi cani. E' svenuta, è stata ricoverata al Cedar-Sinar Hospital di Los Angeles, dove domenica 3 gennaio il suo cuore ha smesso di battere. Non sono le cause ufficiali del suo decesso, ma non aveva particolari problemi di salute.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.