Belen Rodriguez dichiara il suo amore per Antonino e cita Coez: il fidanzato risponde e c'è il like di Simona Ventura | Foto

Belen Rodriguez non smette di manifestare il suo amore per il fidanzato Antonino Spinalbese, neanche sui social. Nell'ultimo post pubblicato su Instagram, dove può contare quasi 10 milioni di followers, la showgirl argentina fa vedere appunto il suo fidanzato da lontano sullo sfondo totalmente innevato della zona di montagna dove la coppia, insieme alla famiglia Rodriguez, sta trascorrendo queste festività.

Nella didascalia che accompagna l'immagine, Belen cita una parte della canzone La musica non c'è di Coez: "E scusa se non parlo abbastanza ma ho una scuola di danza nello stomaco". Il post ha subito raccolto la risposta del fidanzato Antonino, che ha proseguito la frase inserita nella stessa canzone "E ballo senza musica con te", ha scritto. Il post ha ottenuto pure il like di Simona Ventura.

