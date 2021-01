Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli ad Andrea Zelletta: "Giulia deve capire i miei obblighi da padre" | Video

03 gennaio 2021 a

Tempo di confidenze nella casa del Grande Fratello Vip 5. Soprattutto sono Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta che si ritrovano a parlare attraverso la parete che li divide (tra casa e Cucurio), e Andrea esorta l'inquilino a mettere le cose in chiaro con Giulia Salemi, soprattutto nell'eventualità che l'influencer esca per sempre dal reality nella puntata di lunedì 4 gennaio.

Pierpaolo Pretelli si confida con Andrea Zelletta

"Si devono fare dei passi l'uno verso l'altro, tu hai anche un figlio - ha spiegato Zelletta all'amico -, devi mettere in chiaro le cose fin da subito. Non meriti che le persone possano parlare di deja vu. Bisogna far capire che è una situazione diversa", ammette Andrea molto deciso.

Grande Fratello Vip 5, Giulia Salemi allontana Elisabetta Gregoraci: "Non sono la seconda scelta di Pierpaolo" | Video

A questo punto Pierpaolo si lascia andare a riflessioni molto significative e dimostra di provare del reale interesse per la sua coinquilina: "Lei mi stimola, mi dice che sono bravo e che devo andare avanti. Pensa alla prospettiva di quello che ci sarà fuori", ha commentato. Per poi aggiungere: "Se lei capisce le mie esigenze e mie obblighi da padre per me va bene - ha precisato -. Ci siamo conosciuti da amici, ha visto la mia parte più naturale". Appuntamento con la diretta su Canale5 condotta da Alfonso Signorini lunedì 4 gennaio dalle 21,35.

