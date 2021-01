Keira Knightley, l'amore con il Mr Grey di 50 sfumature di grigio: poi il matrimonio e le due figlie con James Righton

03 gennaio 2021 a

Keira Knightley è un'attrice di grande successo, classe 1985, originaria di Teddington, in Inghilterra, dov’è nata il 26 marzo sotto il segno dell’Ariete. Keira sin da giovane è stata amata dal pubblico, celebre la sua interpretazione in Orgoglio e pregiudizio, quando aveva appena 20 anni. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, è stata fidanzata a lungo con Jamie Dornan, l’attore noto principalmente per aver ricoperto il ruolo di Mr Grey in 50 sfumature di grigio. Dopo essersi lasciati, ha intrapreso una relazione con Rupert Friend, collega proprio in Orgoglio e Pregiudizio.

Video su questo argomento "Il concorso", Keira Knightley femminista contro Miss Mondo TMNews

Successivamente si è fidanzata con il tastierista James Righton con cui ha deciso anche di sposarsi. Il matrimonio di Keira Knightley è stato celebrato nel 2015 in Provenza e i due sono anche diventati genitori di due figlie, Edie e Delilah, rispettivamente nate nel 2015 e nel 2019. Tra i film che ha interpretato, anche Love actually, pellicola del 2003.

