Oroscopo del Corriere di lunedì 4 gennaio 2021: Toro, Vergine e Capricorno. Le previsioni

Oroscopo del Corriere di lunedì 4 gennaio 2021: Toro, Vergine e Capricorno. Ecco qui di seguito le previsioni su cosa dicono le stelle per la giornata per i tre segni dello zodiaco di terra.

TORO

Oggi potreste essere completamente sopraffatti da una corrente di pensiero. Vi importerà poco dei dettagli di ciò che accade intorno a voi.

VERGINE

Oggi ti sembrerà di vivere in un mondo diverso rispetto quello di tutti i giorni, come se fossi completamente assorbito in un’altra dimensione.

CAPRICORNO

Sarai disponibile per altre persone oggi? Qualcuno del tuo gruppo potrebbe aver bisogno di confidarsi con te. Ma forse non sarai dell’umore giusto.

