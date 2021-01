Oroscopo del Corriere di lunedì 4 gennaio 2021: Gemelli, Bilancia e Acquario. Le previsioni

03 gennaio 2021 a

a

a

Oroscopo del Corriere di lunedì 4 gennaio 2021: Gemelli, Bilancia e Acquario. Ecco qui di seguito le previsioni su cosa dicono le stelle per la giornata per i tre segni dello zodiaco d'aria.

GEMELLI

Le persone che ti conoscono potrebbero pensare che basi le tue opinioni sui sentimenti. Ma oggi li stupirai con i tuoi ragionamenti.

BILANCIA

Sei rimasto in silenzio per mesi su un certo argomento, ma oggi ti basteranno una o due frasi per cambiare le sorti della tua giornata.

ACQUARIO

Siate molto attenti ai vostri stati d'animo e a tutto ciò che succede dentro di voi. Le emozioni che proverete oggi saranno molto forti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.