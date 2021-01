Hugh Grant, la storia con Elizabeth Hurley. Poi gli amori con Tinglan Hong e Anna Eberstein: da loro cinque figli

03 gennaio 2021 a

a

a

Hugh Grant è un attore famosissimo in tutto il mondo. Celebri le sue interpretazioni in Quattro matrimoni e un funerale, Notting Hill e About a boy. Tra i film che ha interpretato anche Love actually. Grant è nato a Londra il 9 settembre 1960, sotto il segno zodiacale della Vergine. I suoi esordi al cinema sono datati 1987, stesso anno in cui Hugh Grant ha conosciuto Elizabeth Liz Hurley. I due sono stati fidanzati per 13 anni e si sono lasciati nel 2000. Durante la loro relazione, l’attore è finito al centro di uno scandalo. È stato infatti arrestato con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico perché sarebbe stato trovato in compagnia di una prostituta.

Lo scrittore che diventa insegnante e si innamora della giovane mamma

Intorno al 2005 Hugh Grant ha iniziato un periodo di tira e molla con altre due donne: la cinese Tinglan Hong e la svedese Anna Eberstein. Dopo qualche anno di caos, l’attore ha deciso di sposare nel 2018 la Eberstein. Si tratta di una famosa produttrice televisiva, ma anche un’imprenditrice di successo. Ha infatti fondato l’azienda di moda londinese Ace&Me, di cui è direttrice, e si occupa della produzione di calzature tipiche svedesi. Per quanto riguarda i figli, ne ha cinque. Due dalla relazione con Tinglan Hong (Tabitha e Felix Chang), tre dall'attuale moglie: John (riconosciuto dopo due anni dalla nascita), e altri due bebé, di cui non si conosce il nome.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.