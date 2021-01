Colin Firth, l'ex moglie è la regista italiana Livia Giuggioli: l'attore ha una villa in Umbria a Città della Pieve

03 gennaio 2021 a

Colin Firth è uno degli attori più famosi al mondo e nel 2011 ha vinto l'Oscar come migliore attore per l'interpretazione de Il discorso del re. Tra gli altri film interpretati dall'attore, Love actually e Il diario di Bridget Jones. Firth ha avuto da sempre una grande passione per l'Italia, tanto da ottenere la cittadinanza nel 2017. Andiamo a scoprire qualcosa in più sulla sua vita sentimentale.

Classe 1960, ha avuto una relazione con l’attrice Meg Tilly, durata fino al 1994, dalla quale è nato il suo primogenito William Joseph (1990). Nel 1997 si è sposato con Livia Giuggioli, produttrice e regista italiana, che gli ha dato altri due figli: Luca (2001) e Matteo (2003). Venti anni dopo il suo matrimonio, Colin Firth ha avuto appunto la cittadinanza italiana. Firth si è diviso per motivi di lavoro tra Londra e Città della Pieve, in Umbria, dove possiede una splendida villa. Nel 2019 la coppia si è separata dopo 22 anni.

