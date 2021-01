L'Eredità, Giorgia nuova campionessa ma alla Ghigliottina si ferma sul rosso

03 gennaio 2021 a

Un'altra divertente e spettacolare puntata de L'Eredità, quella andata in onda domenica 3 gennaio 2021 su Rai1 e condotta come sempre da Flavio Insinna. Al triello grande battaglia tra la new entry Giorgia, il campione dell'ultima puntata Claudio e Chiara, vincitrice invece venerdì. Alla Ghigliottina ci va proprio l'ultima arrivata.

Giorgia, romagnola, alla Ghigliottina deve mettere insieme le parole film, occhio, laurea, passare e fiorentino per un bottino di 85mila euro. Prova a legarle con critico, ma la parola vincente era rosso. Giorgia, insieme ai protagonisti del triello, torneranno domani lunedì 4 gennaio.

