Massimo Boldi, primo lavoro venditore della ditta Motta: tre figlie dal matrimonio con Maria Teresa Selo

Massimo Boldi è uno degli attori comici più amati dal pubblico italiano. Nato a Luino il 23 luglio 1945, Boldi perde il padre ad appena 11 anni, così Massimo comincia a lavorare: fa il batterista, ma anche l’operaio. Poi, come ha raccontato in una vecchia intervista a Vieni da me su Rai1, il suo salumiere gli dice che ha un lavoro per lui: venditore per la ditta Motta.

Da lì l'ascesa verso il mondo dello spettacolo fino alla tv e al cinema. Celebre la coppia che costituisce con Christian De Sica, nonostante qualche lite in mezzo al percorso. Durante questo periodo c'è da registrare il film con Biagio Izzo, Un Natale al Sud. Per quanto riguarda la sua vita privata, la prima moglie è Maria Teresa Selo, sposata nel 1973. Da questo rapporto sono nate tre figlie: Micaela, Manuela e Marta. La Selo è morta nel 2004, dopo anni di lotta contro il cancro al fegato. Nel 2015 Boldi si è fidanzato con Loredana De Nardis, più giovane di lui di oltre 30 anni. Dopo tre anni la fine della storia. In seguito si è legato a Veronica Rega, ex concorrente del Grande Fratello, poi la relazione con Irene Fornaciari, omonima della figlia del cantante Zucchero.

