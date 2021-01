Grande Fratello Vip 5, Giulia Salemi allontana Elisabetta Gregoraci: "Non sono la seconda scelta di Pierpaolo" | Video

03 gennaio 2021 a

La coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli tiene banco all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Dopo il primo bacio sotto al vischio, i due concorrenti hanno lasciato spazio alle loro emozioni e ora continuano questo percorso senza perdersi mai di vista. Non tutti approvano questa relazione, tanto che sia Dayane Mello che Tommaso Zorzi hanno già manifestato qualche perplessità. Intanto Giulia Salemi si è appartata con Samantha De Grenet e ha discusso del suo rapporto con Pretelli nel giardino del Cucurio.

Giulia Salemi e il suo rapporto con Pierpaolo Pretelli

Giulia ammette di temere il giudizio degli altri che spesso l’ha portata a porsi tante domande, ma non vuole che i pregiudizi di alcuni possono rovinare qualcosa di bello. L'influencer si dimostra ancora provata dall'ultimo scontro con Dayane Mello e non capisce le ragioni che hanno portato la modella a dire certe frasi: "Da un'amica non mi aspettavo questo, io sono felice e non voglio rinunciare a Pierpaolo", ha rivelato.

Samantha è d'accordo con la sua coinquilina e le suggerisce di non ascoltare le critiche sollevate da altri: "Tu fregatene, fa solo quello che ti va di fare, se vuoi stare due ore accoccolata due ore sul divano sei libera di farlo. Siamo tutti chiusi qua dentro, è normale che si parli di una cosa del genere", ha sottolineato la showgirl. "Di Pierpaolo mi fido - ha replicato ancora la Salemi -, all’inizio avevo paura di essere la seconda scelta (dopo la Gregoraci ndr), ma i suoi occhi sono sinceri e sono pronta a vivermi appieno questa esperienza". Vedremo se questa storia continuerà.

