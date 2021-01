Stefano Massini, i suoi romanzi tradotti in 25 Paesi: ad appena 30 anni la vittoria del Premio Tondelli

03 gennaio 2021 a

Stefano Massini è un apprezzato scrittore di libri e autore di teatro, si è fatto conoscere sul piccolo schermo per i suoi racconti che, ogni giovedì sera, in prima serata sono trasmessi da PiazzaPulita su La7, di Corrado Formigli. Laureato in Lettere antiche all’Università di Firenze si avvicina al mondo teatrale, divenendo nel tempo produttore di numerosi spettacoli. I suoi romanzi sono stati tradotti in ben 25 Paesi.

E' nato a Firenze nel settembre 1975. A 24 anni il giovane Massini manifesta il desiderio di realizzare testi completamente nuovi. Una passione che lo porterà, appena trentenne, a vincere il Premio Tondelli grazie al ruolo di drammaturgo per l’opera L’odore assordante del bianco.

