Arturo Brachetti, la passione per il trasformismo durante il seminario dai salesiani: decisivo un religioso

03 gennaio 2021 a

a

a

Arturo Brachetti è il trasformista più conosciuto in Italia e tra i più importanti d'Europa. E' nato a Torino il 13 ottobre del 1957 e ha pertanto 63 anni. La passione per il trasformismo in lui è nata in modo singolare e casuale.

Mentre studiava presso i salesiani nella città sabauda infatti, il ragazzo rimase colpito ed enormemente influenzato da un religioso che, per diletto, si dedicava all’arte della prestidigitazione. Fu così che il giovane Arturo decise di lasciare il seminario e fare della prestidigitazione il suo lavoro. Per quanto riguarda la sua vita privata, si conosce ben poco essendo molto riservato. Si sa tuttavia il suo amore per Torino, sua città natale. Quando si trova fuori e sente nostalgia, guarda la Mole e il panorama circostante attraverso la webcam perennemente puntata su di loro che sta sul terrazzo.

