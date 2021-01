Chiara Lubich, le location del film: set cinematografico in Trentino Alto Adige e nel Lazio

03 gennaio 2021 a

a

a

Grande attesa per il film "Chiara Lubich. L'amore vince tutto" in onda oggi domenica 3 gennaio 2021 su Rai1 (dalle ore 21,20), una storia che racconta le gesta di una una giovane maestra nata a Trento e che vive l’orrore della guerra, cercando disperatamente di dare un senso a tutto quello che sta accadendo, Le location sono davvero eccezionali. La maggior parte della produzione è avvenuta in Trentino Alto Adige, in particolare tra Rovereto (le prime scene del film sono state girate nel palazzo Bossi Fedrigotti a Borgo Sacco), Pergine Valsugana e Primiero. Ma anche in Val Canali, nelle zone del laghetto Welsperg. Il set cinematografico si è poi spostato nel Lazio con alcune scene girate a Roma e altre nel centro storico di Viterbo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.