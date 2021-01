Stasera in tv su Rai 3, dal teatro Sistina di Roma Ricomincio da RaiTre. Gli ospiti di Andrea Delogu e Stefano Massini

03 gennaio 2021 a

Stasera in tv, domenica 3 gennaio, la quarta serata dal vivo di Ricomincio da RaiTre, lo show pensato dalla televisione di Stato per dare la possibilità di esibirsi a molte realtà teatrali paralizzate a causa del lockdown. Inizio alle ore 21.20 per il programma presentato da Andrea Delogu e Stefano Massini. Anche nell'ultima puntata lista degli ospiti ricca di artisti di alto livello. A partire da Willem Dafoe e Ted Neeley, da quasi 50 anni il volto di Jesus Christ Superstar al cinema e in teatro, che hanno voluto partecipare per testimoniare il loro immenso amore per il palco e la loro esperienza in tutto il mondo. Silvio Orlando proporrà un estratto del suo spettacolo tratto da “La Vita davanti a Sé” di Romain Gary, Arturo Brachetti i suoi trasformismi, Angela Finocchiaro un momento del suo labirintico “Ho perso il filo”. E poi ancora Veronica Pivetti in "Viktor und Viktoria”, Fabrizio Bentivoglio in un emozionante racconto sui banchi di scuola, Sonia Bergamasco in un’interpretazione inedita di “Euridice”. Simone Cristicchi racconterà la sua esperienza di spettacolo dal vivo nelle zone colpite dal sisma de L’Aquila e si esibirà in un toccante brano di amore, Lodo Guenzi porterà una sua personale interpretazione di un brano di Paolo Nori, mentre Daniel Ezralow un estratto della sua ultima opera, “Open”. Infine la promessa Liv Ferracchiati, nella sua rivisitazione di Cechov. I conduttori saranno accompagnati al piano da Paolo Jannacci. La cornice è quella del Teatro Sistina di Roma.



