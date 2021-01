Giancarlo Magalli, due mogli e altrettanti figlie: la secondogenita Michela è una influencer di successo

03 gennaio 2021 a

Giancarlo Magalli è uno dei conduttori più noti della tv italiana. E' nato a Roma il 5 luglio del 1947 (Cancro), e oltre al conduttore è pure autore televisivo, commediografo, sceneggiatore, attore e doppiatore. Per quanto riguarda la vita privata, Magalli è stato sposato due volte, e dalla sue relazione ha avuto due figlie: Manuela da Carla Crocivera e Michela da Valeria Donati. In una vecchia intervista ha affermato: "Sono stato fortunato con entrambe le mie figlie. Manuela, nata dal mio primo matrimonio con Carla, lavora nelle assicurazioni. Con lei, per la verità, non sono stato un papà presentissimo: è nata nel 1972, io all’epoca lavoravo tanto, facevo Giochi senza frontiere, ero spesso all’estero - ha raccontato -. Ho cominciato a godermela quando aveva 11 anni". “Per Michela, invece, ci sono stato da subito: ho cambiato i pannolini, l’ho vissuta quotidianamente fino a quando io e Valeria ci siamo separati. Nostra figlia aveva 13 anni ed è andata a vivere con la mamma”, ha rivelato a Gente.

Per quanto riguarda la secondogenita Michela, classe 1994, su Instagram si definisce una Amazon influencer ed è brand ambassador. Ha una passione per la moda e tutto ciò che fa tendenza. Non è infrequente imbattersi in alcuni scorci dei suoi book fotografici, parte integrante di un curriculum da modella. Insomma, una influencer di moda davvero di successo.

