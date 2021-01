Da noi a ruota libera, Magalli e Chillemi da Francesca Fialdini su Rai 1

03 gennaio 2021 a

a

a

Intenso pomeriggio televisivo su Rai 1, quello della prima domenica del 2021, oggi 3 gennaio. Dopo Domenica In, dalle 17.20 sarà la volta di Da noi... a ruota libera. Francesca Fialdini apre il nuovo anno con Giancarlo Magalli e insieme ripercorreranno la storia della televisione italiana. Non mancheranno aneddoti e sorprese. Ospite Francesca Chillemi, la protagonista dell'amata serie Che Dio ci aiuti, che spiegherà cosa significa per lei essere diventata mamma. Infine nel corso della puntata una straordinaria storia d'amore di una coppia che si è ritrovata a distanza di cinquant'anni. Come ci ha abituato il programma, le vere protagoniste sono le persone comuni, artisti e personaggi con una bella storia da raccontare e dalla voglia di farlo senza filtri.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.