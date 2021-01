Eleonora Daniele, l'amore con il figlio di un ex ministro: poi dal matrimonio con Giulio Tassoni è nata Carlotta

03 gennaio 2021 a

Eleonora Daniele è una delle conduttrici italiane più apprezzate della tv. Nata il 20 agosto 1976 a Padova sotto il segno del Leone, la 44enne veneta ha iniziato la sua carriera in tv grazie alla partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, tra gli ex fidanzati c'è Nicola Maccanico, figlio dell’ex ministro Antonio e direttore marketing di una celebre compagnia cinematografica.

Storie Italiane, troupe aggredita a Ponte Milvio a Roma. Eleonora Daniele: "Il branco ha agito senza paura" | Video

Nel 2002, poi, conosce l'imprenditore Giulio Tassoni durante una festa presso il Piper, celebre locale romano. L’amore però nascerà qualche mese dopo. Una unione, la loro, solida e ricca di felicità, tant’è che i due dopo quasi 16 anni di relazione decidono di convolare a nozze. Le celebrazioni sono avvenute nel settembre del 2019. Nel gennaio 2020, in diretta tv, Eleonora Daniele ha annunciato di essere in dolce attesa, quella di Carlotta, la prima figlia, nata il 25 maggio.

