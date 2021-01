Sandra Milo, il fidanzato Alessandro Rorato: 37 anni in meno ma è pazzo di lei

03 gennaio 2021 a

Sandra Milo non ha certo bisogno di presentazioni. Alla soglia degli 88 anni è tra le più affermate attrici contemporanee della storia del cinema italiano. Da conoscere meglio è il suo ultimo amore, Alessandro Rorato, che ha la bellezza di 37 anni in meno. Nel tappeto rosso del Festival di Venezia del 2019 sono apparsi per la prima volta insieme. Più volte lei ha raccontato che quello tra loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Rorato è l'ennesima fiamma per una donna che ha avuto una vita sentimentale complessa. Sposata a soli 15 anni con un marchese, il matrimonio durò appena 21 giorni. Da Moris Ergas ha avuto la figlia Deborah e con Ottavio De Lollis, gli altri due Ciro e Azzurra. Ma tra i grandi amori del passato c'è soprattutto quello con Federico Fellini, durato diciassette anni. Rorato non è un protagonista del mondo dello spettacolo. In una intervista a Novella 2000 ha svelato di essere pazzo di lei. Si sono conosciuti nel Trevigiano, nel suo ristorante. E' rimasto affascinato dalla vitalità e dal fascino dell'attrice che poi ha ufficializzato la relazione nel programma Storie Italiane dove spesso è ospite. In passato lei ha dichiarato che non sono andati oltre la conoscenza e non hanno vissuto la relazione dal punto di vista fisico.

