Guillermo Mariotto e la sua omosessualità: "Sono gay, non ho segreti né tabù. Ma le etichette mi disturbano"

Guillermo Mariotto è uno dei personaggi più amati dal pubblico italiano. Famoso in tv come giudice del talent di Rai1 condotto da Milly Carlucci, Ballando con le stelle, Mariotto è uno stilista e coreografo affermato, che dal 1994 ha assunto le redini della maison Gattinoni, diventandone direttore creativo. E' nato a Caracas il 13 aprile 1966, da madre venezuelana e padre italiano.

Tullio Solenghi litiga con Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle: gesto dell'ombrello

Si sa molto poco sulla sua sfera privata, anche se in una vecchia intervista al portale gay.it, Mariotto si è espresso in maniera molto chiara: "Oramai potrei vivere di ricordi - ha spiegato -. Mi disturbano tutte le etichette, ma sono gay. Non ho mai avuto segreti, né tantomeno tabù".

