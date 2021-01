Giovanna Botteri, in guerra con Franco Di Mare. L'amore per il padre Guido e la figlia Sarah diventata manager

03 gennaio 2021 a

Giovanna Botteri, storica giornalista della Rai, sarà tra gli ospiti della prima puntata dell'anno di Domenica In, condotta da Mara Venier su Rai 1 a partire dalle ore 14. Nata a Trieste nel 1957, laureata con lode in Filosofia, è entrata nella televisione di Stato alla fine degli anni Ottanta. Figlia d'arte di Guido, ha spesso raccontato che da piccola non voleva fare la giornalista per non competere con un padre così bravo. E' legata da un profondo rapporto di amicizia con il collega Franco Di Mare con cui ha diviso importanti esperienze professionali e di vita. Sono stati inviati insieme anche sul fronte di guerra, a Sarajevo. Si sono conosciuti quando lei era appena arrivata a Roma, alla festa di divorzio di lui. Giovanna Botteri ha una figlia che si chiama Sarah che è nata dalla relazione con Lanfranco Pace, anche lui giornalista, da cui poi si è separata. Sarah è manager di una importante azienda italiana. Il 2020 per Giovanna Botteri è stato un anno storico, come ha riconosciuto il Premio Ischia. E' stata considerata una delle giornaliste dell'anno.

