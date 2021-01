Oroscopo 2021, “fornicazione all'altezza del vostro nome”: Antonio Capitani e le pagelle segno per segno. Profezie su amore, fortuna, salute e lavoro

03 gennaio 2021 a

a

a

Antonio Capitani è un guru dell’astrologia. Linguaggio originale, ha creato uno stile. E' letto su Vanity Fair e La Gazzetta dello sport ma è presente in radio ed è un appassionato di cucina (lo abbiamo visto nella puntata d’esordio di "Bake Off, dolci sotto un tetto” come ospite competente il primo gennaio). “Fornicare”, “suino”, “zebedei”, espressioni inglesi e iperbole: Capitani è sempre da leggere. Toscano di Porto Santo Stefano in provincia di Grosseto (classe '59, Cancro con ascendente Capricorno e Luna in Gemelli), Capitani, oggi domenica 3 gennaio 2021, terrà fra l’altro un evento web per i fan che vogliono sapere delle stelle e (qui il link che dà informazioni). Intanto ecco le sue previsioni con l’oroscopo del 2021 con una sintesi (e le pagelle) da La Gazzetta dello sport.

ARIETE 8 Arriva il tempo dei risarcimenti. Colpetti di glutei allietano inoltre lavoro e comparto finanziario, la vita sentimentale ritrova un equilibrio che non aveva dai tempi del Pentapartito, la fornicazione è all’altezza del vostro nome. Oltre che del vostro ormone.

TORO 7 Gli assist prodigiosi che vi lanceranno Urano-svolte, Nettuno-metamorfosi e Plutone-zebedei granitici vi manderanno a rete più volte e in più porte. Fornicatorially too…

GEMELLI 9 Giove e Saturno v’accompagnano verso ogni vittoria. E promettono di rendere solide e durature le vostre affermazioni, piccole, medie o faraoniche che saranno.

CANCRO 7,5 Il peggio è ormai alle spalle. E voi potete imboccare strade nuove, congedandovi finalmente da certe condizioni di vita piacevoli come una Tari.

LEONE 6,5 Chi è single sembra essere destinato a un "incontrone". L’ormone, in tutto questo, terrà botta.

Non perdete tenacia e senso pratico, non siate sfigopessimisti e tirate fuori gli zebedei, senza permettere loro di precipitare giù fino al Burundi.

VERGINE 7,5 Basta con le insicurezze, basta col gregariato, sì all’intraprendenza e alla consapevolezza del vostro valore. E ogni vostro tiro sarà nelle porte giuste, non nella vostra.

BILANCIA 8,5 Il 2020 ha trasformato in granulare per brodo gli zebedei di molti di voi. Adesso vi potete riprendere tutto ciò che è vostro.

SCORPIONE 7 L’amore potrebbe infine essere teatro di colpi di scena in grado di cambiare non solo il vostro stato civile, ma la vostra vita in toto. In tutto questo, comunque, rimorchierete e fornicherete as if there weren’t a tomorrow.

SAGITTARIO 8 Ciò che era frenato nel lavoro potrebbe sbloccarsi, ciò che era franato resterà tale. E chi se ne importerà delle macerie: altre opportunità appaganti prenderanno vita.

CAPRICORNO 8 Esservi tolti dagli zebedei Saturno dopo due anni e mezzo di convivenza forzata, significa davvero sentirvi pieni di energie e col cuore alleggerito di mille chili. Cosa che vi farà anche perdere i modi da pitbull cupo di Dick Tracy e cospargere d’amor e calor (anche suino) chi vi circonda. Bene i soldi, le remise en forme, la difesa dei vostri presìdi.

ACQUARIO 7,5 In fatto d’amore rimorchierete e fornicherete con una certa assiduità. E ci sarà chi di voi legalizzerà un rapporto con basi solide, chi farà coming out, chi rottamerà un partner ormai obsoleto.

PESCI 8 Anche se dovrete talvolta farvi un sedere come un cerchio nel grano, per la fatica, rifiorirete. Perdendo pure la visione lagnosa e nosocomica della vita.



Ada Alberti, l'astrologa sposata con l'ex della Parietti. Franco Oppini rivela: "Alba le chiede consigli sull'amore"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.