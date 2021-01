Paolo Fox, la passione per gli astri già a 16 anni: poi la carriera in tv lanciata da Villaggio

03 gennaio 2021 a

Paolo Fox è uno degli astrologi più famosi della tv italiana. Nato a Roma il 5 febbraio 1961, fin dall’adolescenza, a 16 anni, ha iniziato ad interessarsi di astrologia grazie alla nonna di una sua compagna di classe. Si è diplomato al liceo classico. La sua carriera è stata lanciata da Paolo Villaggio, che lo invitò nel 1982 come astrologo in una sua trasmissione Villaggio Party in onda su Odeon Tv.

La svolta è arrivata negli anni Novanta, prima in Rai e poi in radio, con le sue indicazioni astrologiche del giorno che diventano uno degli appuntamenti più attesi e seguiti. Proprio in Rai diventa famoso partecipando a trasmissioni di grande successo come Per tutta la vita, In bocca al lupo e Domenica In. Attualmente lavora a I Fatti vostri e nella radio Latte & Miele.

