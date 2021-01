Corrado Augias, dallo scontro con Berlusconi all'amore per Daniela Pasti. E una strana collezione

03 gennaio 2021 a

Corrado Augias sarà ospite di Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini nella prima puntata del 2021 di Linea Verde. Classe 1935, giornalista, scrittore, conduttore televisivo, drammaturgo e persino ex politico, Augias è uno dei volti storici del giornalismo italiano e non solo di quello. Nato da una famiglia di origini francesi, mamma ebraica, ha avuto una vita professionale particolarmente intensa. Da giornalista (corrispondente da Parigi e New York) a scrittore (numerosi e famosi i suoi gialli), da autore teatrale alla conduzione di programmi televisivi. Tra il 1994 e il 1999 la parentesi da europarlamentare, decisa dopo uno scontro televisivo con Silvio Berlusconi, poi si candidò di nuovo ma non fu rieletto. E' sposato con Daniela Pasti, figlia del generale Nino Pasti, e la coppia ha vissuto lontano dai riflettori. La figlia Natalia, classe 1965, è una affermata giornalista Rai. Augias e la moglie insieme hanno anche lavorato, scrivendo a quattro mani il libro Tre colonne in cronaca. Collezionano oggetti curiosi, tra cui persino l'elica di un aeroplano. E nella loro abitazione sono esposti i dipinti di Daniela considerati da Augias i più belli. La figlia Natalia è una redattrice politica del Tg1 e scrive per Repubblica. E' sposata con Pietro Suber, giornalista Mediaset. Hanno due figlie. La famiglia Augias vive in una villa romana, ex sede dell'Ambasciata del Libano in Italia. Lui ha anche una collezione di soldatini. Recentemente si è recato all'Ambasciata di Francia in pizza Farnese per riconsegnare le insegne della Legion d'Onore in segno di protesta per la politica francese nei confronti dell'Egitto.

