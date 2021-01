Linea Verde, prima puntata del 2021. Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini sul ponte ideale tra Roma e Cagliari

03 gennaio 2021 a

Primo appuntamento del 2021 con Linea Verde, oggi domenica 3 gennaio su Rai 1, a partire dalle ore 12.20. Il programma presentato da Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini si occupa dell'asse tra Roma e Cagliari. Si parte dalle origini di Roma, e quindi dalle origini anche della civiltà Occidentale, e i conduttori si fanno aiutare da Corrado Augias. E dalla capitale si arriva sino ai sette colli di Cagliari, dove furono costruiti altrettanti quartieri. Linea Verde racconterà anche la storia di un grande artista del XVII secolo, Giovanni Battista Piranesi, conosciuto soprattutto per le sue incisioni e per i suoi disegni della Roma antica. Inoltre obiettivo sul sito archeologico Su Nuraxi a Barumini. Peppone Calabrese percorrerà il ponte tra la capitale e la Sardegna andando a conoscere, nelle campagne intorno a Roma, la storia di una azienda agricola di sardi che, negli anni Cinquanta, caricarono dall’isola su un veliero trecento pecore, emigrando a Roma per lavoro. Al Quirinale il programma verrà accolto da un Picchetto d’Onore dei Corazzieri e racconterà il lavoro e la storia di questo speciale reggimento, entrando anche nella caserma e scoprendo persino le loro abilità artigianali. Linea Verde è un programma di Camillo Scoyni e Giuseppe Bosin, Andrea Caterini, Dario Di Gennaro, Lucia Gramazio, Carola Ortuso, Yari Selvetella, Nicola Sisto. Regia a cura di Luciano Sabatini e Daniele Agostini.

