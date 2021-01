Domenica In, prima puntata del 2021: tutti gli ospiti di Mara Venier

03 gennaio 2021 a

Quella di oggi in tv, domenica 3 gennaio, è una Domenica In che si annuncia ricca di autorevoli ospiti, condotta come sempre da Mara Venier. Collegamento con gli studi Fabrizio Frizzi di Roma a partire dalle ore 14 su Rai 1 per la prima puntata del 2021. E ad aprire il programma sarà l'astrologo Paolo Fox che spiegherà cosa dicono le stelle per i segni dell'oroscopo. E' annunciata la partecipazione di Giovanna Botteri, don Antonio Mazzi, Ferzan Ozpetek, Guillermo Mariotto, Eleonora Daniele, Fausto Leali e Sandra Milo. In studio Giovanna Ralli, che ha festeggiato 86 anni sabato 2 gennaio e che racconterà la sua carriera. Alba Parietti, invece, proporrà il suo libro La cacciatrice di narcisi e concederà una lunga intervista alla conduttrice Mara Venier. Roby Facchinetti proporrà il nuovo singolo dal titolo Invisibili, scritto con Stefano D'Orazio, brano dell'album dal titolo Inseguendo la mia musica. Cristiana Capotondi presenterà il film tv Chiara Lubich L’amore vince tutto in onda sulla stessa Rai 1, in prima serata, oggi 3 gennaio. La regia è di Giacomo Campiotti. Per fare il punto sul Covid e sulla campagna di vaccinazione, sarà in studio il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri. La regia di Domenica In è di Flavia Unfer.

