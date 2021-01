Cristiana Capotondi, l'amore per Andrea Pezzi e la pubblicità del tegolino. Carriera e fidanzati

02 gennaio 2021 a

Cristina Capotondi è protagonista del film "Chiara Lubich. L’amore vince tutto" in onda stasera 3 gennaio 2021 su Rai1. L'attrice romana, 40 anni, torna dunque alla ribalta con una pellicola molto impegnata.

La vera storia di Chiara Lubich, maestra di Trento fautrice della fratellanza universale. Chi era

Capotondi, ha esordito nel cinema in "Vacanze di Natale 1995", ha raggiunto il successo con "Ultima notte prima degli esami" per poi essere protagonista in tanti progetti tra cui il film "La mafia uccide solo d'estate". Appassionatissima di calcio, tifosa della Roma, per due anni è stata vicepresidente di Lega Pro e attualmente è ancora capodelegazione della Nazionale di calcio femminile.

Dopo una relazione durata dieci anni con un uomo che non faceva parte del mondo dello spettacolo, si è legata ai colleghi Nicolas Vaporidis e Primo Reggiani. Dal 2006 è fidanzata con l'ex conduttore televisivo e veejay Andrea Pezzi, ora anche scrittore di successo. "Mi ha rimorchiato lei anche se in realtà ero innamorato della bambina della pubblicità del Tegolino, avevo una cotta. Solo dopo qualche anno che stavo con Cristiana ho scoperto che era proprio lei" ha svelato Pezzi.igli e non è sposata, ma le nozze sono nei loro progetti. “

