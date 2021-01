Chiara Lubich, la storia vera della maestra di Trento che lavorò alla fratellanza universale. Chi era

Fu la fondatrice del Movimento dei Focolari: Cristiana Capotondi le dà volto nella pellicola

02 gennaio 2021 a

a

a

"Chiara Lubich. L’amore vince tutto" è l'atteso film in onda oggi domenica 3 gennaio 2021 su Rai1 (dalle ore 21,20). Una storia vera quella della fondatrice del Movimento dei Focolari nel centenario della sua nascita (22 gennaio 1920 a Trento), che in stasera in tv avrà il volto dell'attrice Cristiana Capotondi oggi ospite di "A sua immagine" e di "Domenica In".

Una storia che racconta l’avventura spirituale e umana di una giovane maestra di Trento che, negli anni della Seconda guerra mondiale, si sente chiamata a costruire un mondo migliore, più unito, diventando testimone e fautrice convinta della fratellanza universale come presupposto di dialogo e pace tra gli uomini. Una figura carismatica che ha scelto l’amore come bussola della vita e che con il suo messaggio di accoglienza verso il prossimo, senza distinzioni di razza, cultura e credo religioso, ha contribuito a valorizzare il ruolo delle donne nella Chiesa e nella società tratteggiando un cammino ispirato all’unità e al Vangelo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.