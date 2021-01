Liam Reilly morto, fu battuto da Toto Cutugno all'Eurovision del 1992

Era il leader dei Bagatelle, band folk-rock celtica: aveva 65 anni

Il cantante irlandese Liam Reilly, frontman del gruppo folk-rock celtico Bagatelle, è morto improvvisamente l'1 gennaio nella sua casa all’età di 65 anni. L’annuncio della scomparsa, come riferisce la Bbc, è stato dato dalla famiglia. Reilly è stato il leader dei Bagatelle per più di 40 anni: tra le canzoni di maggior successo della band Summer in Dublin e Second Violin. Reilly arrivò secondo all’Eurovision Song Contest nel 1990, che si tenne a Zagabria, con la canzone Somewhere in Europe.

Il cantante irlandese fu battuto all’Eurofestival da Toto Cutugno che conquistò la prima posizione con il brano Insieme 1992, dedicato all’unità europea: era dal 1964, quando Gigliola Cinquetti raddoppiò la vittoria di Sanremo con Non ho l’età, che l’Italia non si aggiudicava il primo posto al festival della canzone europea.

