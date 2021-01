Phineas Taylor Barnum, l'inventore del The Greatest Show on Earth: un circo a tre piste con quattro palcoscenici

02 gennaio 2021 a

Phineas Taylor Barnum è stato un imprenditore e circense degli Stati Uniti. Nato il 5 luglio 1810, è morto a Bridgeport nel 1891. E' appunto ricordato soprattutto per la capacità di attrarre spettatori al Ringling Bros e al Barnum & Bailey Circus, grazie ad un'intensa pubblicità murale e giornalistica. La sua carriera fu costellata da polemiche e processi, che suscitarono ancora più interesse intorno ai suoi spettacoli, che raggiunsero l'apice quando Barnum denunciò se stesso come mistificatore. Barnum divenne famoso per aver creato l'American Museum nel 1842, che fu distrutto due volte da un incendio, e il circo chiamato The Greatest Show on Earth nel 1872, un enorme circo a tre piste e con ben quattro palcoscenici, che poteva ospitare 20.000 spettatori, anch'esso distrutto in un incendio.

Nel 1880 si unì al suo più temibile rivale, James Anthony Bailey, formando un'enorme struttura dove trovarono lavoro oltre mille persone, artisti compresi, oltre a trenta elefanti e un grande numero di cavalli, leoni, orsi, e così via. Nel suo celebre circo i numeri e le attrazioni erano talmente vari che ce n'era davvero per tutti i gusti. Nel 1835 presentò una donna afroamericana, Joyce Heth, come la ex nutrice del presidente George Washington, ancora in buona forma nonostante i suoi 161 anni dichiarati. Tra le altre sue attrazioni, si ricordano lo scheletro di Cristoforo Colombo, il Gigante di Cardiff e la sirena delle isole Figi. Questa caratteristica rese celebre l'effetto Barnum.

