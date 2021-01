Nino Frassica, la prima moglie è la collega Daniela Conti: un matrimonio durato otto anni

02 gennaio 2021 a

a

a

Nino Frassica è uno degli attori più conosciuti e apprezzati in Italia. Amatissimo dal pubblico, è famoso per la sua comicità surreale e mai banale. Per quanto riguarda la sua vita privata, è attualmente sposato con l'ex pornostar Barbara Exignotis, di 25 anni più giovane di lui. La prima moglie è stata Daniela Conti, attrice teatrale, classe 1958 e concittadina di Nino, visto che entrambi sono di Messina. Il matrimonio è durato dal 1985 fino al 1993 quando i due hanno divorziato.

Nino Frassica, la seconda moglie è Barbara Exignotis: ex attrice porno, ha 25 anni in meno di lui

Secondo i bene informati, la fine del matrimonio con Daniela Conti ha provocato una notevole sofferenza per Nino Frassica, che solo dopo 10 anni avrebbe deciso di intraprendere una nuova relazione. Frassica non ha figli, ma vive insieme a quella di 19 anni dell'attuale compagna, avuta dalla Exignotis da una precedente storia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.