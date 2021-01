Anne Parillaud, che fine ha fatto Nikita? Dal matrimonio con Luc Besson, agli altri amori fino all'infermiera segnata dal destino

02 gennaio 2021 a

a

a

Ma che fine ha fatto Nikita? Che fine ha fatto Anne Parillaud, che diventò famosa proprio per il bel film di Luc Besson, uscito nel 1990 e stasera 2 gennaio in programma su Rete 4 (ore 21.25)? Intanto giova ricordare che del regista l'attrice francese, classe 1960, è stata la moglie. A lui era sposata proprio nel periodo di Nikita e da Besson ha avuto la figlia Juliette. Poi la storia è finita e Parillaud si è fidanzata con il produttore Mark Allan: altri due figli, Lou (2000) e Theo (2003). Dal 2005 al 2010 è stata sposata con il musicista Jean-Michel Jarre. Dal 2020 è la protagonista di una serie televisiva francese trasmessa in Belgio, H24. Interpreta Gabrielle, infermiera che ha il marito in coma vegetativo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.