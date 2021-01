Ubaldo Pantani, con la collega Virginia Raffaele una storia d'amore finita dopo cinque anni

02 gennaio 2021 a

Ubaldo Pantani è un imitatore e attore italiano. Nato a Cecina (Livorno), il 31 marzo 1971, sotto il segno dei Pesci, Pantani è laureato in Scienze politiche all’Università di Pisa, ha lavorato come attore teatrale nella compagnia di Giorgio Albertazzi per poi esordire in televisione nel programma Macao di Gianni Boncompagni del 1997.

La svolta della sua carriera con la Gialappa's band, con l'interpretazione di famosi personaggi, tra gli altri, Gigi Buffon, Lapo Elkann, Francesco Sarcina, Massimo Giletti e Stefano Bettarini. Per quanto riguarda la sua vita privata, Pantani per cinque anni è stato fidanzato con la collega Virginia Raffaele. Il comico ha una figlia a cui è molto legato.

