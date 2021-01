Oroscopo del Corriere di domenica 3 gennaio 2021: Ariete, Leone e Sagittario. Le previsioni

02 gennaio 2021 a

Oroscopo del Corriere di domenica 3 gennaio 2021: Ariete, Leone e Sagittario. Ecco qui di seguito le previsioni delle stelle per i tre segni dello zodiaco di fuoco per la giornata.

ARIETE

Abbandonate una volta per tutte il passato, che ormai non è più né utile né importante. Avete già perso molto tempo, ora costruite il futuro con fiducia.

LEONE

Ricordate tutte quelle decisioni che avete preso in passato? È arrivato il momento di tornare quelli di un tempo. Devi prenderti più cura di te stesso.

SAGITTARIO

Questo è un buon giorno per una tranquilla contemplazione. Ultimamente ti sei allarmato per le finanze, ma non c'è più bisogno di preoccuparsi.

