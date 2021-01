Oroscopo del Corriere di domenica 3 gennaio 2021: Toro, Vergine e Capricorno. Le previsioni

02 gennaio 2021 a

a

a

Oroscopo del Corriere di domenica 3 gennaio 2021: Toro, Vergine e Capricorno. Ecco qui di seguito le previsioni su cosa dicono le stelle per la giornata per i tre segni dello zodiaco di terra.

Oroscopo del Corriere di domenica 3 gennaio 2021: Ariete, Leone e Sagittario. Le previsioni

TORO

Avete troppi dubbi che vi circolano in testa in relazione al rapporto con il partner. Ecco il consiglio: più spazio all'istinto e agite meno con la testa.

VERGINE

È più che probabile che tu venga coinvolto in un dramma emotivo, selvaggiamente intenso, se non stai attento. Cerca di restare calmo.

CAPRICORNO

Oggi potreste sentirvi un po' confusi. Non scoraggiatevi per la lentezza della giornata. Cogliete l'occasione per rilassarvi e ricaricare le batterie.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.