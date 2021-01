Oroscopo del Corriere di domenica 3 gennaio 2021: Gemelli, Bilancia e Acquario. Le previsioni

02 gennaio 2021 a

Oroscopo del Corriere di domenica 3 gennaio 2021: Gemelli, Bilancia e Acquario. Ecco qui di seguito le previsioni su cosa dicono le stelle per la giornata per i tre segni dello zodiaco d'aria.

GEMELLI

Qualsiasi cosa vi passi per la testa, oggi riuscite a realizzarla grazie al fascino che Venere vi concede. Sono favorite le relazioni a distanza.

BILANCIA

In questo momento siete troppo concentrati su altro per pensare all'amore nella maniera che merita. Non vi lamentate se poi sarete soli.

ACQUARIO

Ancora poche novità per risolvere una questione spinosa che sta minando il rapporto. Abbiate ancora pazienza e aspettate tempi più maturi.

