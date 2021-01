Francesco Paolantoni, la morte del padre a 20 anni e l'allergia al matrimonio: "L'amore diventa stanchezza e inimicizia"

02 gennaio 2021 a

a

a

Francesco Paolantoni è un attore italiano originario di Napoli e molto amato dal pubblico. Nato il 3 marzo 1956 sotto il segno dei Pesci, il comico ha frequentato la Scuola d’Arte drammatica del Circolo Artistico, nella sua città natale, e ha alle spalle una carriera di importanti collaborazioni con numerose compagnie teatrali. E' stato il famoso Cupido in Indietro tutta di Renzo Arbore .

Stasera le esibizioni di Tale e quale show possono rivoluzionare la classifica. Super ospite e anticipazioni



Per quanto riguarda la sua vita privata, l'attore è attualmente single. In una vecchia intervista così ha parlato del matrimonio: "Sono riuscito a capire che l’entusiasmo iniziale non dura per sempre, si trasforma in stanchezza e inimicizia", ha spiegato. Tra le sue battute più famose, celebre quella di Mai dire gol dove interpreta il concorrente dei quiz: "Ho vinto quacche cosa?". Una frase diventata tormentone. Per lui anche un grave lutto che gli ha sconvolto la vita, la perdita del padre quando aveva solo 20 anni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.