Sergio Friscia, gli inizi con Macao: poi l'imitazione di Beppe Grillo per Striscia la notizia. Il successo anche in radio

Sergio Friscia è un comico molto apprezzato dal pubblico in tv. Nato a Palermo nel 1971, ha sempre coltivato anche un’altra grandissima passione sul piano lavorativo. Friscia è un rinomato speaker radiofonico e da tempo lavora su Rds.

Per quanto riguarda gli inizi della carriera, Sergio è entrato nel cast di Macao nel 1997, la trasmissione condotta inizialmente da Alba Parietti e ideata da Gianni Boncompagni. Successivamente Friscia ha anche lavorato per diverso tempo come attore interpretando vari ruoli in diverse fiction, come ad esempio Squadra Antimafia. E' stato inoltre conosciuto e apprezzato dal pubblico anche per aver fatto l’imitazione di Beppe Grillo all’interno del tg satirico di Mediaset fondato da Antonio Ricci, Striscia la Notizia.

