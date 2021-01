Debora Villa, il trauma dell'aborto e la depressione: poi la rinascita con la figlia Lisa

02 gennaio 2021 a

Debora Villa è un'attrice comica italiana. Nata a Pioltello, in Lombardia, il 13 aprile 1969 sotto il segno dell’Ariete, nel 2003 raggiunge il successo grazie alla comparsa in Camera Cafè, un programma molto amato e seguito, diventa famosa grazie al ruolo di Patti, la segretaria un po’ sfortunata in amore.

Negli ultimi anni Debora ha anche fondato una scuola di teatro a Saronno dove è anche insegnante. Per quanto riguarda la vita privata, nel 2005 ha sposato Mirko Donno, un uomo non appartenente al mondo dello spettacolo. Dalla relazione tra i due è nata una bambina, Lisa, i due poi si sono divorziati. In una vecchia intervista la Villa ha rivelato che prima di dare alla luce Lisa, ha perso un bambino, subendo un grave colpo emotivo, che ha costretto la donna a cercare sostegno e aiuto da un professionista. Attualmente Debora ha un nuovo compagno, Cesare.

