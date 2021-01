Emanuela Aureli, l'amore per Sergio e il figlio Giulio: i mille volti dell'imitatrice originaria di Cesi

02 gennaio 2021 a

Da Cesi, in provincia di Terni, alla conquista della tv a suon di imitazioni. Ne ha fatta di strada Emanuela Aureli, stasera in tv ospite di "Affari tuoi - Viva gli sposi!" su Rai1. L'imitatrice e attrice, 47 anni, ha esordio nel 1992 a La Corrida per poi esplodere alla fine degli anni Novanta a Domenica In e poi a Buona Domenica.

Negli ultimi anni ha spadroneggiato a Tale e quale show e a Il cantante mascherato. Tantissimi i personaggi imitati, oltre una cinquantina: da Patty Pravo a Loredana Bertè passando per Sophia Loren e Barbara d'Urso. Sposata dal 2015 con Sergio Di Folco, la coppia ha un figlio: Giulio.

