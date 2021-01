Stasera in tv 2 gennaio, su Rai 3 il film Fuori era primavera di Gabriele Salvatores.

02 gennaio 2021 a

Stasera in tv, 2 gennaio, su Rai 3 serata dedicata a Fuori era primavera. E' il film collettivo di Gabriele Salvatores che ha avuto successo alla Festa del Cinema di Roma. Andrà in onda in prima visione a partire dalle ore 22 e verrà trasmesso subito dopo la fine della puntata speciale "Le parole dell'anno". Il regista dialogherà con Massimo Gramellini, analizzando la situazione attuale e introducendo la pellicola. Il film (prodotto da Indiana Production e Rai Cinema) è un intimo racconto degli italiani in lockdown. Una testimonianza collettiva di quello che è ormai considerato il periodo più difficile del Dopoguerra. Salvatores ha spiegato che "quando abbiamo deciso di dare il via a questo progetto era durante il primo lockdown. Abbiamo chiesto a chiunque avesse voglia di partecipare, di aiutarci a raccontare quello che l’Italia stava vivendo. La situazione era molto diversa rispetto a quella attuale. Spero che chi vedrà il film possa sentire quel senso di solidarietà e vicinanza che ci ha accompagnati durante il primo lockdown, di cui forse abbiamo ancora più bisogno in questi giorni e settimane di feste così diverse da quelle a cui siamo abituati. Con la speranza che la prossima primavera possa essere un momento più sereno per tutti".

