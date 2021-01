Jessica Morlacchi, il successo da giovanissima poi il dramma: "Gli attacchi di panico mi hanno rovinato la vita"

02 gennaio 2021 a

Jessica Morlacchi è una cantante italiana, che ha avuto soprattutto un grande successo da giovanissima. Classe 1987, tornata alla ribalta con la recente partecipazione a Tale e quale show, il talent di Rai1 condotto da Carlo Conti, deve la sua popolarità al brano www.mipiacitu, pezzo del 2003 che catturò l'attenzione del pubblico a Sanremo versione Nuove proposte.

Un successo che però si è rivelato un boomerang per la ragazza, visto che negli anni successivi Jessica ha sofferto di attacchi di panico, ansia, ma anche di agorafobia, e di conseguenza di depressione. La stessa cantante ha raccontato la propria esperienza in una vecchia intervista: "A 16 anni ho iniziato a soffrire di attacchi di panico, che mi hanno rovinato la vita, non uscivo più di casa. Ho iniziato a soffrire anche di agorafobia, non potevo stare negli spazi aperti e vivere era impossibile. Chiaro che poi subentra la depressione, perché non sai più come vivere, specie se sei una ragazza così giovane", ha aggiunto la cantante.

