Flavio Insinna, l'amore per Adriana Riccio: chi è la fidanzata del conduttore e dove si sono conosciuti

02 gennaio 2021 a

a

a

"Io sono contrario alla caccia” le parole che hanno gettato nella bufera Flavio Insinna, conduttore su Rai1 de L'Eredità, il quiz che ogni sera precedere il telegiornale. La Federcaccia ha dato mandato ai propri legali di valutare gli estremi per intentare un procedimento legale per diffamazione nei confronti del conduttore e della rete, ma il popolo del web si è schierato dalla parte del conduttore. In questi giorni complicati però il conduttore romano ha trovato conforto in famiglia.

Massimo Cannoletta, su twitter sta con Flavio Insinna. L'affondo contro la caccia: "Provoca dolore agli animali"

Insinna fa coppia con Adriana Riccio: si sono conosciuti proprio in tv perché lei è stata concorrente nel 2016 di Affari Tuoi, altro programma che ha visto il conduttore romano al timone, vincendo tra l'altro 36mila euro. Così scattò il colpo di fulmine con la campionessa veneta di arti marziali, ha vinto un bronzo ai campionati mondiale, e istruttrice di taekwondo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.